Нурмагомедов прокомментировал уход Макгрегора из ММА

Действующий боец UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора об уходе из смешанных единоборств.

«В джунглях может быть только один король», — написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

There can be only one king in the jungle.

Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 26 марта 2019 г.

Макгрегор выступал в смешанных боевых единоборствах с 2008 по 2018 год. За это время он провёл 25 поединков, одержал 21 победу (19 — досрочно) и потерпел четыре поражения (все — досрочно).

Ирландец является первым в истории чемпионом UFC в двух весовых категориях. В 2015 году он стал обладателем титула в полулёгком весе, а год спустя — в лёгком.

Ранее бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров выразил мнение, что в связи с уходом из спорта Конора Макгрегора UFC потеряет значительную часть зрительского интереса.