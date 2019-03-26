Нурмагомедов прокомментировал уход Макгрегора из ММА

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Действующий боец UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора об уходе из смешанных единоборств.
Нурмагомедов прокомментировал уход Макгрегора из ММА
  • © Ray Tang/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В джунглях может быть только один король», — написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

Макгрегор выступал в смешанных боевых единоборствах с 2008 по 2018 год. За это время он провёл 25 поединков, одержал 21 победу (19 — досрочно) и потерпел четыре поражения (все — досрочно).

Ирландец является первым в истории чемпионом UFC в двух весовых категориях. В 2015 году он стал обладателем титула в полулёгком весе, а год спустя — в лёгком.

Ранее бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров выразил мнение, что в связи с уходом из спорта Конора Макгрегора UFC потеряет значительную часть зрительского интереса.

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