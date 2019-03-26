Тактаров: UFC будет делать всё, чтобы вернуть Макгрегора

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Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что в связи с уходом из спорта Конора Макгрегора UFC потеряет значительную часть зрительского интереса, поэтому организация будет делать всё возможное, чтобы вернуть ирландца.
Тактаров: UFC будет делать всё, чтобы вернуть Макгрегора
  • Reuters

«Видимо, в UFC решили ужать его в гонорарах, и менеджер или юрист сказали Макгрегору написать такой твит, посмотреть за реакцией. UFC в случае ухода Макгрегора потеряет если не всё, то точно 50% интереса. Поэтому там будут делать всё, чтобы вернуть Конора, а зритель будет платить ещё больше денег, чтобы его увидеть. Такая история отработана уже миллион раз что в Японии, что в США», — цитирует Тактарова Sport24.

Также первый российский чемпион UFC предположил, что за сообщением в Twitter Макгрегора может скрываться реклама его бренда виски.

Ранее Хрюнов прокомментировал уход Макгрегора из ММА.

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