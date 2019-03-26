Кучеров вышел на второе место по набранным очкам за один сезон среди россиян в НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл Сергея Фёдорова и поднялся на второе место по очкам, набранным за один сезон в НХЛ российским хоккеистом.

Благодаря шайбе, забитой в матче с «Бостоном» (5:4), нападающий «Тампы» Никита Кучеров обошёл Сергея Фёдорова по набранным очкам в одном сезоне среди российских хоккеистов. Теперь на счету форварда «Лайтнинга» 121 (38 + 83) очко.

Лучший результат среди россиян в НХЛ принадлежит Александру Могильному — 127 баллов (76 + 51) в сезоне-1992/93.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» без Ковальчука одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.