«Лос-Анджелес» без Ковальчука одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ
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Встреча в Калгари завершилась со счётом 3:0 в пользу «Лос-Анджелеса», голы на счету Дерека Форборта, Джонни Бродзински и Тайлера Тоффоли.
Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук вновь не попал в заявку на матч. «Лос-Анджелес» продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции.
Ранее сообщалось, что «Даллас» выиграл у «Виннипега» в НХЛ, Радулов отдал две результативные передачи.