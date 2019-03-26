«Лос-Анджелес» без Ковальчука одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

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В рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Калгари Флэймз» без помощи российского нападающего Ильи Ковальчука, который пропустил четвёртый из пяти последних матчей команды по решению тренерского штаба.
«Лос-Анджелес» без Ковальчука одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ
  • © Emil Wesolowski/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча в Калгари завершилась со счётом 3:0 в пользу «Лос-Анджелеса», голы на счету Дерека Форборта, Джонни Бродзински и Тайлера Тоффоли.

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук вновь не попал в заявку на матч. «Лос-Анджелес» продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Даллас» выиграл у «Виннипега» в НХЛ, Радулов отдал две результативные передачи.

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