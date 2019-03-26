«Лос-Анджелес» без Ковальчука одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Калгари Флэймз» без помощи российского нападающего Ильи Ковальчука, который пропустил четвёртый из пяти последних матчей команды по решению тренерского штаба.

Встреча в Калгари завершилась со счётом 3:0 в пользу «Лос-Анджелеса», голы на счету Дерека Форборта, Джонни Бродзински и Тайлера Тоффоли.

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук вновь не попал в заявку на матч. «Лос-Анджелес» продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Даллас» выиграл у «Виннипега» в НХЛ, Радулов отдал две результативные передачи.