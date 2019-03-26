«Даллас» выиграл у «Виннипега» в НХЛ, Радулов отдал две результативные передачи

Короткая ссылка
«Даллас Старз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сумел победить «Виннипег Джетс».
«Даллас» выиграл у «Виннипега» в НХЛ, Радулов отдал две результативные передачи
  • Reuters

Встреча, проходившая в Виннипеге, завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.

В составе «Старз» по два гола забили Радек Факса и Тайлер Сегин, ещё одна шайба на счету Эсы Линделля.

Кайл Коннор и Патрик Лайне отличились у «Виннипега».

Александр Радулов из «Далласа» дважды ассистировал партнёрам, Валерий Ничушкин также записал на свой счёт голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить