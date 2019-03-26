«Даллас» выиграл у «Виннипега» в НХЛ, Радулов отдал две результативные передачи
- Reuters
Встреча, проходившая в Виннипеге, завершилась победой «Далласа» со счётом 5:2.
В составе «Старз» по два гола забили Радек Факса и Тайлер Сегин, ещё одна шайба на счету Эсы Линделля.
Кайл Коннор и Патрик Лайне отличились у «Виннипега».
Александр Радулов из «Далласа» дважды ассистировал партнёрам, Валерий Ничушкин также записал на свой счёт голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд в НХЛ.