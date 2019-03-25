Пападакис и Сизерон рассказали о конкуренции в мировых танцах на льду

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Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, завоевавшие на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме четвёртое золото за последние пять лет, используют силу соперников в качестве мотивации.
Пападакис и Сизерон рассказали о конкуренции в мировых танцах на льду
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В этот раз было много сильных пар, часто бывает два-три реальных претендента на медали, здесь были мы, но за нами шесть-семь дуэтов. Сейчас уже соперники подтягиваются, так что нам приходится реально биться с самими собой, чтобы показывать свой уровень. Сила русских, канадцев, других пар — она дает нам мотивацию преодолевать себя», — заявили Пападакис и Сизерон в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также спортсмены рассказали, что стараются сохранить свой стиль и добавлять новинки в выступления.

Ранее сообщалось, что танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призёрами ЧМ по фигурному катанию.

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