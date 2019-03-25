Фигурист Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы

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Двукратный победитель Олимпийских игр в одиночном фигурном катании японец Юдзуру Ханю не примет участия в командном чемпионате мира из-за проблем со здоровьем.
Фигурист Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Japan Times со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта Японии, фигурист Юдзуру Ханю не примет участия в командном чемпионате мира из-за травмы.

Спортсмен получил повреждение во время этапа Гран-при в Москве в ноябре прошлого года и не сумел восстановиться до конца. Несмотря на это, Ханю принял участие в чемпионате мира в Сайтаме, выиграв серебряную медаль.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 11 по 14 апреля в Фукуоке (Япония).

Ранее Тутберидзе поделилась эмоциями от медалей своих подопечных на ЧМ в Сайтаме.

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