Фигурист Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы

Двукратный победитель Олимпийских игр в одиночном фигурном катании японец Юдзуру Ханю не примет участия в командном чемпионате мира из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает Japan Times со ссылкой на Федерацию конькобежного спорта Японии, фигурист Юдзуру Ханю не примет участия в командном чемпионате мира из-за травмы.

Спортсмен получил повреждение во время этапа Гран-при в Москве в ноябре прошлого года и не сумел восстановиться до конца. Несмотря на это, Ханю принял участие в чемпионате мира в Сайтаме, выиграв серебряную медаль.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 11 по 14 апреля в Фукуоке (Япония).

Ранее Тутберидзе поделилась эмоциями от медалей своих подопечных на ЧМ в Сайтаме.