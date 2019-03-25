Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС

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Футболист «Урала» Павел Погребняк, ранее заявивший об отрицательном отношении к натурализованным игрокам в составе сборной России, будет присутствовать на рассмотрении своего дела комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.

Заседание комитета по этике состоится на основании обращения главы РФС Александра Дюкова. Причиной инцидента стало интервью Погребняка, в котором спортсмен заявил об отрицательном отношении к натурализации в российском футболе, назвав смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступает темнокожий игрок.  

Ранее стало известно, когда комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка о легионерах.

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