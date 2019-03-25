Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
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- РИА Новости
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Заседание комитета по этике состоится на основании обращения главы РФС Александра Дюкова. Причиной инцидента стало интервью Погребняка, в котором спортсмен заявил об отрицательном отношении к натурализации в российском футболе, назвав смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступает темнокожий игрок.
Ранее стало известно, когда комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка о легионерах.