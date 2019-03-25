Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС

Футболист «Урала» Павел Погребняк, ранее заявивший об отрицательном отношении к натурализованным игрокам в составе сборной России, будет присутствовать на рассмотрении своего дела комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).

«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.

Заседание комитета по этике состоится на основании обращения главы РФС Александра Дюкова. Причиной инцидента стало интервью Погребняка, в котором спортсмен заявил об отрицательном отношении к натурализации в российском футболе, назвав смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступает темнокожий игрок.

Ранее стало известно, когда комитет РФС по этике рассмотрит высказывания Погребняка о легионерах.