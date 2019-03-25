Касаткина: у меня больше нет никаких целей — я уже запорола всё, что только можно
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«Цели на сезон? У меня больше нет никаких целей — я уже запорола всё, что только можно. После прошлого сезона у меня был небольшой психологический срыв. Сейчас я надеюсь, что мои дела постепенно исправятся в лучшую сторону», — приводит слова Касаткиной пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
В нынешнем сезоне 21-летняя теннисистка проиграла в шести из девяти матчей под эгидой WTA.
Ранее сообщалось, что Евгений Кафельников раскритиковал Касаткину после поражения от Винус Уильямс в Майами.