Касаткина: у меня больше нет никаких целей — я уже запорола всё, что только можно

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своём неудачном старте сезона 2019 года.

«Цели на сезон? У меня больше нет никаких целей — я уже запорола всё, что только можно. После прошлого сезона у меня был небольшой психологический срыв. Сейчас я надеюсь, что мои дела постепенно исправятся в лучшую сторону», — приводит слова Касаткиной пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В нынешнем сезоне 21-летняя теннисистка проиграла в шести из девяти матчей под эгидой WTA.

Ранее сообщалось, что Евгений Кафельников раскритиковал Касаткину после поражения от Винус Уильямс в Майами.