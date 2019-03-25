Кафельников раскритиковал Касаткину после поражения от Уильямс в Майами

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Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников подверг критике игру Дарьи Касаткиной в матче с Винус Уильямс в рамках третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
Кафельников раскритиковал Касаткину после поражения от Уильямс в Майами
  • Reuters

«Могу теперь понять федеральные каналы, когда они не показывают последние десять лет теннис! Такое вынести не каждый рекламодатель может. Чего там смотреть, если Даша не может свою подачу взять в первом сете?» — написал Кафельников в своём Twitter.

Касаткина проиграла 38-летней Уильямс со счётом 6:3, 6:1 и завершила выступление в одиночном разряде турнира.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс снялась с турнира в Майами из-за травмы.

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