В Самарской области 35-летний лыжник умер во время соревнований
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Самарской области, спортсмен 1983 года рождения потерял сознание после преодоления 5 км дистанции. Медицинская бригада доставила мужчину в машину скорой помощи, где врачи констатировали его смерть.
Отмечается, что спортсмен, имя которого не называется, неоднократно участвовал в соревнованиях и имел обязательный медицинский допуск.
Ранее стало известно, что хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался на 67-м году жизни.