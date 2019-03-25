В Самарской области 35-летний лыжник умер во время соревнований

Во время соревнований по лыжным гонкам «Самарская Лука» в Ширяеве скончался 35-летний спортсмен.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Самарской области, спортсмен 1983 года рождения потерял сознание после преодоления 5 км дистанции. Медицинская бригада доставила мужчину в машину скорой помощи, где врачи констатировали его смерть.

Отмечается, что спортсмен, имя которого не называется, неоднократно участвовал в соревнованиях и имел обязательный медицинский допуск.

Ранее стало известно, что хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался на 67-м году жизни.