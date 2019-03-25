Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался на 67-м году жизни

Бывший наставник хабаровского «Амура» заслуженный тренер России Владимир Мариничев умер в возрасте 66 лет.

Об этом сообщает пресс-служба «Амура».

Причины смерти специалиста, с 2013 года руководившего детской хоккейной школой подмосковного «Атланта», не уточняются.

Мариничев дважды работал в «Амуре» и в сезоне-2000/01 привёл команду к рекордному для неё результату в чемпионате России — девятому месту.

Помимо хабаровской команды, он в разное время работал в саратовском «Кристалле» и одноимённом клубе из Электростали, а также в воскресенском «Химике». Он также был старшим тренером новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2008/09.

Ранее сообщалось, что на матчах второго раунда плей-офф КХЛ был установлен рекорд посещаемости.