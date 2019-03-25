Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался на 67-м году жизни

Короткая ссылка
Бывший наставник хабаровского «Амура» заслуженный тренер России Владимир Мариничев умер в возрасте 66 лет.
Хоккейный тренер Владимир Мариничев скончался на 67-м году жизни
  • © mst.mosreg.ru

Об этом сообщает пресс-служба «Амура».

Причины смерти специалиста, с 2013 года руководившего детской хоккейной школой подмосковного «Атланта», не уточняются.

Мариничев дважды работал в «Амуре» и в сезоне-2000/01 привёл команду к рекордному для неё результату в чемпионате России — девятому месту.

Помимо хабаровской команды, он в разное время работал в саратовском «Кристалле» и одноимённом клубе из Электростали, а также в воскресенском «Химике». Он также был старшим тренером новокузнецкого «Металлурга» в сезоне-2008/09.

Ранее сообщалось, что на матчах второго раунда плей-офф КХЛ был установлен рекорд посещаемости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить