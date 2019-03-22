На матчах второго раунда плей-офф КХЛ был установлен рекорд посещаемости

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила об установлении нового рекорда по средней посещаемости матчей второго раунда плей-офф.
На матчах второго раунда плей-офф КХЛ был установлен рекорд посещаемости
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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу лиги, средняя посещаемость матчей второго раунда плей-офф сезона-2018/19 составила 9058 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2010/11 — 8895 человек.

Отмечается, что суммарная средняя посещаемость первого и второго раундов плей-офф также является рекордной — 8517 зрителей.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» в четвёртый раз обыграл «Автомобилист» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ.

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