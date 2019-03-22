«Салават Юлаев» в четвёртый раз обыграл «Автомобилист» и вышел в финал Восточной конференции КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу уфимцам принесли шайбы Теэму Хартикайнена, Владимира Ткачёва, Линуса Умарка и Йоонаса Кемппайнена.

«Автомобилист» ответил голом Евгения Чесалина.

Счёт в серии до четырёх побед составил 4:1 в пользу «Салавата Юлаева», таким образом, уфимская команда вышла в финал Восточной конференции КХЛ, где встретится с омским «Авангардом».

Ранее сообщалось, что «Авангард» впервые за семь лет вышел в финал Восточной конференции КХЛ.