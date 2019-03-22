«Авангард» впервые за семь лет вышел в финал Восточной конференции КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над астанинским «Барысом» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Победу омичам принесли шайбы Никиты Пивцакина, Кирилла Петрова, Тейлора Бека, Сергея Широкова и Максима Чудинова.

«Барыс» ответил голами Никиты Михайлиса и Мэтта Фрэттина, оформившего дубль.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:1 в пользу «Авангарда», и таким образом омская команда впервые с 2012 года вышла в финал Восточной конференции КХЛ.

В финале Востока «Авангард» сыграет с победителем серии «Автомобилист» — «Салават Юлаев».

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Локомотив» в овертайме и стал вторым финалистом Западной конференции КХЛ.