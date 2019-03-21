СКА обыграл «Локомотив» в овертайме и стал вторым финалистом Западной конференции КХЛ
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Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счётом 5:4 (ОТ) в пользу СКА.
В составе хозяев дубль на счету Никиты Гусева, по голу в свой актив записали Артём Зуб, Алексей Бывальцев и Динар Хафизуллин.
У «Локомотива» забивали Денис Алексеев, Степан Санников, Даниил Апальков и Рушан Рафиков.
Счёт в серии — 4:1 в пользу СКА. В финале Западной конференции клуб из Санкт-Петербурга сыграет с московским ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Динамо» в серии и стал финалистом Западной конференции КХЛ.