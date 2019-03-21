СКА обыграл «Локомотив» в овертайме и стал вторым финалистом Западной конференции КХЛ

Санкт-петербургский СКА сумел завершить серию 1/2 финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Локомотива» и продолжит сражаться за Кубок Гагарина.

Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счётом 5:4 (ОТ) в пользу СКА.

В составе хозяев дубль на счету Никиты Гусева, по голу в свой актив записали Артём Зуб, Алексей Бывальцев и Динар Хафизуллин.

У «Локомотива» забивали Денис Алексеев, Степан Санников, Даниил Апальков и Рушан Рафиков.

Счёт в серии — 4:1 в пользу СКА. В финале Западной конференции клуб из Санкт-Петербурга сыграет с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Динамо» в серии и стал финалистом Западной конференции КХЛ.