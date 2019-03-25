Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Сакраменто» в матче НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Сакраменто» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 111:106 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 11 передач. Кайл Кузьма также записал в свой актив 29 очков.

В составе «Кингз» дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов оформил Марвин Бэгли.

«Лейкерс», потерявший шансы на выход в плей-офф, прервал серию из пяти поражений подряд в НБА. Команда из Лос-Анджелеса занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции (32-41), «Сакраменто» — девятый (36-37).

Ранее сообщалось, что бросок Джереми Лэмба из центра поля одновременно с сиреной принёс «Шарлотт» победу над «Торонто» в матче НБА.

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