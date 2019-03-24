Черышев о дубле в матче с Казахстаном: надеюсь, мой лучший отрезок в карьере ещё впереди

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по футболу Денис Черышев поделился впечатлениями от победы над национальной командой Казахстана в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Черышев о дубле в матче с Казахстаном: надеюсь, мой лучший отрезок в карьере ещё впереди
  • Reuters

«Надеюсь, мой лучший отрезок в карьере ещё впереди. Не надо останавливаться на этом, надо идти дальше, надеюсь, что я и дальше буду помогать сборной», — приводит слова Черышева ТАСС.

Он отметил, что после первого гола сборная России стала играть спокойнее и проще.

«Игра пошла легче, она перешла под наш контроль. Довольны, что сегодня мы увезли три очка. Сегодня мы играли компактно в обороне, хорошо смотрелись. Самое главное — не заглядывать далеко, сейчас нужно восстановиться», — добавил форвард.

Черышев забил два мяча и тем самым помог сборной России разгромить команду Казахстана со счётом 4:0.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что не собирался менять Артёма Дзюбу до тех пор, пока он не забьёт Казахстану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить