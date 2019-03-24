Логинов занял второе место в общем зачёте КМ по биатлону по итогам сезона-2018/19

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2018/19.

Это стало известно по завершению гонки с общим стартом, в которой Логинов занял 18-е место. Такой результат позволил ему сохранить вторую строчку в общем зачёте, набрав 854 очка и опередив ставшего третьим француза Кентена Фийона Майе на 11 очков.

Победу общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Бё, гарантировавший себе первое место во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде в начале марта.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира.