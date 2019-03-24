Логинов занял второе место в общем зачёте КМ по биатлону по итогам сезона-2018/19
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- globallookpress.com
Это стало известно по завершению гонки с общим стартом, в которой Логинов занял 18-е место. Такой результат позволил ему сохранить вторую строчку в общем зачёте, набрав 854 очка и опередив ставшего третьим француза Кентена Фийона Майе на 11 очков.
Победу общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Бё, гарантировавший себе первое место во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде в начале марта.
Ранее сообщалось, что Доротея Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира.