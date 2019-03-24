Логинов занял второе место в общем зачёте КМ по биатлону по итогам сезона-2018/19

Короткая ссылка
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2018/19.
Логинов занял второе место в общем зачёте КМ по биатлону по итогам сезона-2018/19
  • ©JOHAN AXELSSON
  • globallookpress.com

Это стало известно по завершению гонки с общим стартом, в которой Логинов занял 18-е место. Такой результат позволил ему сохранить вторую строчку в общем зачёте, набрав 854 очка и опередив ставшего третьим француза Кентена Фийона Майе на 11 очков.

Победу общем зачёте одержал норвежец Йоханнес Бё, гарантировавший себе первое место во время чемпионата мира в шведском Эстерсунде в начале марта.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить