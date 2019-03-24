Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Хольменколлене, Елисеев — 17-й
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- globallookpress.com
Йоханнес Бё выиграл гонку на 15 км с общим стартом на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.
Норвежец преодолел дистанцию за 37 минут 25,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Вторым финишировал немец Арнд Пайффер. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Германии — Бенедикт Долль.
Лучшим из россиян стал Матвей Елиеев, допустивший три промаха и финишировавший на 17-й позиции. Александр Логинов пересёк финишную черту 18-м (пять промахов). Евгений Гараничев завершил гонку 26-м (два промаха).
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.