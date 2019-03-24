Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Хольменколлене, Елисеев — 17-й

Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке на 15 км с общим стартом на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

Йоханнес Бё выиграл гонку на 15 км с общим стартом на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

Норвежец преодолел дистанцию за 37 минут 25,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал немец Арнд Пайффер. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Германии — Бенедикт Долль.

Лучшим из россиян стал Матвей Елиеев, допустивший три промаха и финишировавший на 17-й позиции. Александр Логинов пересёк финишную черту 18-м (пять промахов). Евгений Гараничев завершил гонку 26-м (два промаха).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.