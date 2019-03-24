Каземиро: «Реалу» не хватает Роналду, он лучший футболист в мире

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро признался, что коллективу из столицы Испании не хватает ушедшего в туринский «Ювентус» форварда Криштиану Роналду.

«Конечно, нам не хватает Роналду. Его бы не хватало любой команде, ведь Криштиану — лучший футболист в мире», — цитирует игрока AS.

По его словам, ему было очень приятно играть на поле с таким партнёром, как Роналду. Бразилец также прокомментировал возвращение в клуб тренера Зинедина Зидана.

«Мы уже знаем его философию и методы работы. Он символ клуба — и как игрок, и как тренер. Все уважают Зидана. Он вернулся, чтобы сделать всё возможное для «Реала», — добавил Каземиро.

Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» минувшим летом. За королевский клуб он выступал с 2009 по 2018 год.

Ранее Роналду оставил автограф на футболке «Реала».