Каземиро: «Реалу» не хватает Роналду, он лучший футболист в мире
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«Конечно, нам не хватает Роналду. Его бы не хватало любой команде, ведь Криштиану — лучший футболист в мире», — цитирует игрока AS.
По его словам, ему было очень приятно играть на поле с таким партнёром, как Роналду. Бразилец также прокомментировал возвращение в клуб тренера Зинедина Зидана.
«Мы уже знаем его философию и методы работы. Он символ клуба — и как игрок, и как тренер. Все уважают Зидана. Он вернулся, чтобы сделать всё возможное для «Реала», — добавил Каземиро.
Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» минувшим летом. За королевский клуб он выступал с 2009 по 2018 год.
Ранее Роналду оставил автограф на футболке «Реала».