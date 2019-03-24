Роналду оставил автограф на футболке «Реала»

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду расписался на футболке своей бывшей команды — мадридского «Реала» — перед матчем отборочного цикла Евро-2020 с Украиной.
Роналду оставил автограф на футболке «Реала»
  • ©Massimiliano Ferraro/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Фанат попросил игрока оставить автограф на форме клуба из столицы Испании, на что Роналду с улыбкой ответил, нет ли у болельщика футболки «Ювентуса».

При этом португалец всё равно оставил свою подпись.

Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» минувшим летом. За королевский клуб он выступал с 2009 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест в матче с «Атлетико».

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