Роналду оставил автограф на футболке «Реала»
- ©Massimiliano Ferraro/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Фанат попросил игрока оставить автограф на форме клуба из столицы Испании, на что Роналду с улыбкой ответил, нет ли у болельщика футболки «Ювентуса».
При этом португалец всё равно оставил свою подпись.
Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» минувшим летом. За королевский клуб он выступал с 2009 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест в матче с «Атлетико».
“Don’t you have a Juventus shirt?” pic.twitter.com/A8xe83txrW— Juve News (@JuveCentric) 22 марта 2019 г.