«Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сумел на выезде обыграть «Енисей».

Встреча завершилась со счётом 87:85 в пользу «Зенита».

В составе победителей самым результативным стал Филип Скрабб, набравший 24 очка и отдавший пять результативных пасов. Ещё 20 очков добавил Антон Пушков.

У «Енисея» 34 балла набрал Джон Роберсон. Американец реализовал восемь трёхочковых бросков, что является рекордом сезона.

Победа в этом матче стала для «Зенита» третьей подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, клуб занимает шестое место в турнирной таблице. «Енисей» располагается на 11-й строчке.

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