«Локомотив-Кубань» и ЦСКА пошутили над «Астаной» после информации о переименовании столицы Казахстана

Российские баскетбольные клубы «Локомотив-Кубань» и ЦСКА пошутили над соперником по Единой лиге ВТБ «Астаной» после информации о переименовании столицы Казахстана в честь президента Нурсултана Назарбаева.

«Ребята из ПБК «Астана», как там у вас дела? ПБК «Нурсултан» быть? Так-то 14 апреля у нас с вами выездной матч намечается. Пора готовиться: макетики, анонсики, вот это всё», — говорится в Twitter краснодарского клуба.

Запись прокомментировали в пресс-службе ЦСКА. Армейцы напомнили, что у них в ближайшее время должна состояться домашняя игра с казахстанской командой.

«Вот думаем, кто приедет к нам: «Астана» или «Нурсултан?» — написали красно-синие.

20 марта парламент Казахстана одобрил решение о переименовании столицы в Нурсултан в честь Назарбаева, который заявил о своей отставке с поста главы государства 19 марта.

Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» пошутил по поводу отставки Назарбаева.