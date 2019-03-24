Футболист «Спартака» Мельгарехо получил травму в расположении сборной Парагвая

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Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо получил повреждение на тренировке своей национальной команды в преддверии контрольного матча с Перу.
Футболист «Спартака» Мельгарехо получил травму в расположении сборной Парагвая
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба сборной Парагвая.

Сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны. Хавбек вернётся в расположение «Спартака».

Встреча с Перу завершилась поражением Парагвая со счётом 0:1.

В текущем сезоне Мельгарехо сыграл 24 матча в составе красно-белых, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Александр Самедов прокомментировал мнение, что он был балластом «Спартака».

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