Футболист «Спартака» Мельгарехо получил травму в расположении сборной Парагвая

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо получил повреждение на тренировке своей национальной команды в преддверии контрольного матча с Перу.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба сборной Парагвая. Сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны. Хавбек вернётся в расположение «Спартака». Встреча с Перу завершилась поражением Парагвая со счётом 0:1. В текущем сезоне Мельгарехо сыграл 24 матча в составе красно-белых, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Ранее Александр Самедов прокомментировал мнение, что он был балластом «Спартака». ⚪️🔴 Informe médico de la #Albirroja (23-03). https://t.co/yyNq48zGLW — Selección Paraguaya (@Albirroja) 23 марта 2019 г.