Футболист «Спартака» Мельгарехо получил травму в расположении сборной Парагвая
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба сборной Парагвая.
Сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны. Хавбек вернётся в расположение «Спартака».
Встреча с Перу завершилась поражением Парагвая со счётом 0:1.
В текущем сезоне Мельгарехо сыграл 24 матча в составе красно-белых, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее Александр Самедов прокомментировал мнение, что он был балластом «Спартака».
⚪️🔴 Informe médico de la #Albirroja (23-03). https://t.co/yyNq48zGLW— Selección Paraguaya (@Albirroja) 23 марта 2019 г.