Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака»

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как относится к заявлениям некоторых болельщиков о том, что московский «Спартак» избавился от балласта, когда игрок покинул команду.
Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Полгода назад я играл в основе сборной России на чемпионате мира и вместе с командой противостоял Испании и Хорватии. Выполнял все установки тренера. Да, была игра с Уругваем. Все прицепились к неудачным стандартам. Три плохо поданных штрафных — и вдруг каждый посчитал нужным сказать, что я, оказывается, не умею подавать», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Самедов также посоветовал недоброжелателям открыть статистику и посмотреть, сколько он сделал результативных передач за карьеру. По мнению игрока, критики неадекватно оценивают его действия на поле.

«Что касается балласта, то ещё полгода назад я был в шаге от полуфинала чемпионата мира. Этого факта достаточно. Сейчас ушёл в другую команду и помогаю ей. Другим же болельщикам, которые меня поддерживают, я благодарен», — сказал Самедов.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры.

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