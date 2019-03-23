Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака»
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- РИА Новости
«Полгода назад я играл в основе сборной России на чемпионате мира и вместе с командой противостоял Испании и Хорватии. Выполнял все установки тренера. Да, была игра с Уругваем. Все прицепились к неудачным стандартам. Три плохо поданных штрафных — и вдруг каждый посчитал нужным сказать, что я, оказывается, не умею подавать», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».
Самедов также посоветовал недоброжелателям открыть статистику и посмотреть, сколько он сделал результативных передач за карьеру. По мнению игрока, критики неадекватно оценивают его действия на поле.
«Что касается балласта, то ещё полгода назад я был в шаге от полуфинала чемпионата мира. Этого факта достаточно. Сейчас ушёл в другую команду и помогаю ей. Другим же болельщикам, которые меня поддерживают, я благодарен», — сказал Самедов.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры.