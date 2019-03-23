Экс-футболист «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры

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Бывший капитан и полузащитник московского «Спартака» бразилец Алекс завершил профессиональную спортивную карьеру.
Экс-футболист «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры
  • © Aleksander V.CHERNYKH
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Globo Esporte

Последний раз хавбек выходил на поле в 2016 году за «Интернасьонал». Тем не менее он принял решение завершить карьеру только сейчас. 

Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. За это время он сыграл 69 матчей, забил 19 мячей и сделал 21 результативную передачу. В составе красно-белых бразилец дважды стал серебряным призёром чемпионата России.

Ранее экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что с удовольствием вернулся бы в Россию.

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