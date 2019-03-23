Экс-футболист «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры
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Об этом сообщает Globo Esporte.
Последний раз хавбек выходил на поле в 2016 году за «Интернасьонал». Тем не менее он принял решение завершить карьеру только сейчас.
Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. За это время он сыграл 69 матчей, забил 19 мячей и сделал 21 результативную передачу. В составе красно-белых бразилец дважды стал серебряным призёром чемпионата России.
Ранее экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что с удовольствием вернулся бы в Россию.