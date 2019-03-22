Каррера: вернулся бы в Россию с удовольствием

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Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не получал предложений от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), но вернулся бы в Россию с удовольствием.
Каррера: вернулся бы в Россию с удовольствием
  • РИА Новости

«Я себя великолепно чувствовал в России, вернулся бы в эту страну с удовольствием и без проблем. Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Важно найти команду, которая имеет желание развиваться и предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее», — заявил Каррера в интервью Commandos.

Также итальянский специалист добавил, что не видит разницы между работой в России и Италии.

Ранее Глушаков рассказал, пожмёт ли руку Каррере при встрече.

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