Глушаков рассказал, пожмёт ли руку Каррере при встрече

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, готов ли он пожать руку бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере при встрече.

«Если его увижу, то пожму», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

В сентябре 2018 года Глушаков был переведён в дубль «Спартака» из-за лайка под публикацией актёра Дмитрия Назарова с критикой возглавлявшего тогда команду Карреры. После отставки итальянского специалиста и возвращения в основу футболист регулярно подвергался жёсткой критике со стороны фанатов команды прямо во время матчей. Некоторые болельщики требовали выгнать Глушакова из «Спартака».

Ранее Каррера заявил, что ничего не имеет против Глушакова и готов пожать ему руку при встрече.