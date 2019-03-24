Экс-вратарь сборной Казахстана: России будет тяжело на искусственном поле

Бывший голкипер сборной Казахстана по футболу Андрей Сидельников считает, что у российской команды возникнут трудности на искусственном покрытии стадиона «Астана Арена» в Нур-Султане во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020.

«После победы над Шотландией никто не знает, что сказать о сборной Казахстана. Это настоящая тёмная лошадка. России будет тяжело из-за того, что на стадионе искусственное поле, по сути это закрытый манеж. Очень многие команды, в том числе мировые лидеры, по целому тайму привыкали к этому покрытию», — цитирует экс-футболиста официальный сайт телеканала «360».

Сидельников является воспитанником московского «Спартака», в 2010 году игрок принял гражданство Казахстана и провёл за национальную команду страны 28 матчей, пропустив 46 голов.

Отборочный матч чемпионата Европы — 2020 между Казахстаном и Россией состоится 24 марта в Нур-Султане.

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