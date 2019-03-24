Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» и нанёс сопернику первое поражение за последние восемь матчей.
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
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Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Сент-Луиса» забили Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.

У «Тампы» голы на счету Алекса Киллорна, Брейдена Пойнта и Стивена Стэмкоса.

Помимо забитой шайбы, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился голевой передачей.

Также один голевой пас на счету другого россиянина «Блюз», Ивана Барбашева, который ассистировал автору победного взятия ворот Брэйдену Шенну.

Игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв не сумели отличиться результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска из 26.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» проиграла «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

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