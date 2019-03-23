«Филадельфия» проиграла «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» на своей площадке уступила «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Филадельфия» проиграла «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ
  • Reuters
  • © Bill Streicher-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Айлендерс».

У «Нью-Йорка» две шайбы забил Джош Бейли, ещё по голу на счету Брока Нельсона и Ника Ледди.

В составе «Филадельфии» результативными бросками отметились Роберт Хейг и Шейн Гостисбер.

Российский защитник «Флайерс» Иван Проворов очков не набирал, закончив встречу с показателем полезности «-1».

Ранее сообщалось, что хоккеист «Локомотива» Александр Елесин продолжит карьеру в НХЛ.

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