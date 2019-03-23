«Филадельфия» проиграла «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ

«Филадельфия Флайерз» на своей площадке уступила «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Айлендерс». У «Нью-Йорка» две шайбы забил Джош Бейли, ещё по голу на счету Брока Нельсона и Ника Ледди. В составе «Филадельфии» результативными бросками отметились Роберт Хейг и Шейн Гостисбер. Российский защитник «Флайерс» Иван Проворов очков не набирал, закончив встречу с показателем полезности «-1». Ранее сообщалось, что хоккеист «Локомотива» Александр Елесин продолжит карьеру в НХЛ.