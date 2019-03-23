СМИ: Хоккеист «Локомотива» Елесин продолжит карьеру в НХЛ

По информации журналистов, защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как сообщает «Чемпионат», игрок ярославского «Локомотива» Александр Елесин не будет продлевать контракт с нынешним клубом и отправится в одну из команд НХЛ.

В сезоне 2018/19 защитник провёл 55 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметившись 10 очками (4+6). В 10 поединках плей-офф Елесин не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что на матчах второго раунда плей-офф КХЛ был установлен рекорд посещаемости.