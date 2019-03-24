«Бостон» продлил контракт с самым возрастным защитником НХЛ Харой

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» продлил контракт с 42-летним словацким защитником Здено Харой, который является самым возрастным действующим игроком лиги в своём амплуа.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что по условиям сделки Хара проведёт в составе «Брюинз» сезон-2019/20, который станет для него 22-м в сильнейшей лиге планеты. Оклад защитника составит $2 млн, а ещё $1,75 млн словак может получить в виде бонусов за различные статистические показатели.

Хара пополнил состав «Бостона» летом 2006 года и отыграл за коллектив из Массачусетса 948 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, что является шестым показателем в истории клуба. Он был признан лучшим защитником лиги по итогам сезона-2008/09, а в 2011-м помог «Брюинз» завоевать Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что голкипер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби отклонил приглашение в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.