«Бостон» продлил контракт с самым возрастным защитником НХЛ Харой
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Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что по условиям сделки Хара проведёт в составе «Брюинз» сезон-2019/20, который станет для него 22-м в сильнейшей лиге планеты. Оклад защитника составит $2 млн, а ещё $1,75 млн словак может получить в виде бонусов за различные статистические показатели.
Хара пополнил состав «Бостона» летом 2006 года и отыграл за коллектив из Массачусетса 948 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, что является шестым показателем в истории клуба. Он был признан лучшим защитником лиги по итогам сезона-2008/09, а в 2011-м помог «Брюинз» завоевать Кубок Стэнли.
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