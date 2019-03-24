Голкипер «Вашингтона» Холтби отклонил приглашение в Белый дом на встречу с Трампом

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Брэйден Холтби отклонил приглашение в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, запланированную на ближайший понедельник, 25 марта.
Голкипер «Вашингтона» Холтби отклонил приглашение в Белый дом на встречу с Трампом
  • © Mark Goldman/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Холтби отказался присутствовать на приёме, где «Кэпиталз» будут чествовать как победителей минувшего розыгрыша Кубка Стэнли. По словам голкипера, отклоняя приглашение, он руководствовался личными мотивами и остался верен собственным ценностям.

«В «Вашингтоне» стараются относиться к подобным вещам настолько профессионально, насколько это вообще возможно. Каждому хоккеисту представляется право сделать свой собственный выбор, и мы остаёмся командой независимо от того, кто и какое решение принял», — сказал Холтби.

Брэйден был основным голкипером «Кэпиталз» в триумфальном для команды розыгрыше плей-офф НХЛ и пропускал в среднем 2,16 шайбы за игру, что стало лучшим результатом среди всех участников турнира.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа с хоккеистами «Вашингтона» пройдёт в закрытом режиме.

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