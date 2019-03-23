На чемпионате России по сумо в Смоленске выступили около 300 спортсменов

В Смоленске завершился чемпионат России по сумо. Мужчины и женщины разыграли медали в восьми весовых категориях.

В Смоленске состоялся чемпионат России по дзюдо. В турнире приняли участие около 300 спортсменов, которые боролись за награды в восьми весовых категориях.

В самой престижной, абсолютной весовой категории победу одержали Татьяна Борисова и Василий Маргиев. Кроме того, оба спортсмена завоевали серебро в весовых категориях свыше 95 кг и 115 кг соответственно.

Также у женщин золотые медали выиграли Валерия Карпишина (до 55 кг), Виолетта Цыпленкова (до 60 кг), Дарья Ибрагимова (до 65 кг), Нина Страхова (до 73 кг), Анна Александрова (до 80 кг), Анастасия Шашина (до 95 кг) и Екатерина Гордеева (свыше 95 кг).

У мужчин победили Кужугет Шалбачы (до 70 кг), Айбек Даш-Шиви (до 77 кг), Георгий Абдула-Заде (до 85 кг), Батраз Цховребов (до 92 кг), Мерген Монгуш (до 100 кг), Заур Караев (до 115 кг) и Руслан Багаев (свыше 115 кг).

На основании результатов турнира был произведён отбор на чемпионат Европы, который стартует в Таллине 23 апреля.

Ранее сообщалось, что на 133-й сессии Международного олимпийского комитета, проходящей в аргентинском Буэнос-Айресе, было принято решении о признании Международной федерации сумо (ISF).