На чемпионате России по сумо в Смоленске выступили около 300 спортсменов

Короткая ссылка
В Смоленске завершился чемпионат России по сумо. Мужчины и женщины разыграли медали в восьми весовых категориях.
На чемпионате России по сумо в Смоленске выступили около 300 спортсменов
  • Чемпионат России по сумо в Смоленске

В Смоленске состоялся чемпионат России по дзюдо. В турнире приняли участие около 300 спортсменов, которые боролись за награды в восьми весовых категориях. 

В самой престижной, абсолютной весовой категории победу одержали Татьяна Борисова и Василий Маргиев. Кроме того, оба спортсмена завоевали серебро в весовых категориях свыше 95 кг и 115 кг соответственно.

Также у женщин золотые медали выиграли Валерия Карпишина (до 55 кг), Виолетта Цыпленкова (до 60 кг), Дарья Ибрагимова (до 65 кг), Нина Страхова (до 73 кг), Анна Александрова (до 80 кг), Анастасия Шашина (до 95 кг) и Екатерина Гордеева (свыше 95 кг).

У мужчин победили Кужугет Шалбачы (до 70 кг), Айбек Даш-Шиви (до 77 кг), Георгий Абдула-Заде (до 85 кг), Батраз Цховребов (до 92 кг), Мерген Монгуш (до 100 кг), Заур Караев (до 115 кг) и Руслан Багаев (свыше 115 кг).

На основании результатов турнира был произведён отбор на чемпионат Европы, который стартует в Таллине 23 апреля.

Ранее сообщалось, что на 133-й сессии Международного олимпийского комитета, проходящей в аргентинском Буэнос-Айресе, было принято решении о признании Международной федерации сумо (ISF).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить