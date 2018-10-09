МОК официально признал Международную федерацию сумо

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На 133-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), проходящей в аргентинском Буэнос-Айресе, было принято решении о признании Международной федерации сумо (ISF).
МОК официально признал Международную федерацию сумо
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

ISF была создана в 1992 году и на временной основе признана МОК в 2001 году. Президентом организации является японец Хедитоси Танака. В её состав входят 84 национальные федерации, официально зарегистрировано 40 тыс. человек, профессионально занимающихся сумо.

Ранее сообщалось, что турецкий город Эрзурум исключён из гонки на проведение Олимпийских игр 2026 года из-за возможных проблем с транспортом.

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