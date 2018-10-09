МОК официально признал Международную федерацию сумо
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
The Sumo Federation is recognized by the #IOC. 133rd #IOCSession#BuenosAires— IOC MEDIA (@iocmedia) 9 октября 2018 г.
ISF была создана в 1992 году и на временной основе признана МОК в 2001 году. Президентом организации является японец Хедитоси Танака. В её состав входят 84 национальные федерации, официально зарегистрировано 40 тыс. человек, профессионально занимающихся сумо.
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