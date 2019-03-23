Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем на финальном этапе КМ в Квебеке

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Представительница Швеции Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем на финальном этапе Кубка мира. Лучший показатель российских спортсменок — седьмое место.
Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем на финальном этапе КМ в Квебеке
  • Reuters

Стина Нильссон преодолела 10 км за 25 минут 51,6 секунды. Второе место у Терезы Йохауг (+ 0,2 секунды), третьей финишировала норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг (+ 1,5 секунды).

Лучшей из российских спортсменок стала Анастасия Седова (+ 42,5) занявшая седьмое место. Наталья Непряева (+ 1.08,7) пришла к финишу 19-й, Юлия Белорукова (+ 1.35,3) — 34-й, Мария Истомина (+ 1.43,8) — 36-й.

Ранее сообщалось, что сборная России по лыжным гонкам подала протест на дисквалификацию Белоруковой.

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