Сборная России по лыжным гонкам подала протест на дисквалификацию Белоруковой
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«Я просмотрел видео эпизода несколько раз. Там видно, что Юлия пыталась обогнать Фриду, но та закрывала ей траекторию и дважды ткнула палкой в лицо Юли», — приводит слова наставника Expressen.
По его словам, он не оправдывает реакцию российской спортсменки и считает её неправильной, но понимает реакцию Белоруковой.
«То, что сделала Фрида, было неправильно. Я разговаривал с жюри об этом», — сказал Крамер.
Ранее сообщалось, что лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой.