Сборная России по лыжным гонкам подала протест на дисквалификацию Белоруковой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что национальная команда подала протест по поводу дисквалификации Юлии Белоруковой.

«Я просмотрел видео эпизода несколько раз. Там видно, что Юлия пыталась обогнать Фриду, но та закрывала ей траекторию и дважды ткнула палкой в лицо Юли», — приводит слова наставника Expressen.

По его словам, он не оправдывает реакцию российской спортсменки и считает её неправильной, но понимает реакцию Белоруковой.

«То, что сделала Фрида, было неправильно. Я разговаривал с жюри об этом», — сказал Крамер.

Ранее сообщалось, что лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой.