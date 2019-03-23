Сборная России по лыжным гонкам подала протест на дисквалификацию Белоруковой

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что национальная команда подала протест по поводу дисквалификации Юлии Белоруковой.
Сборная России по лыжным гонкам подала протест на дисквалификацию Белоруковой
  • © AFP

«Я просмотрел видео эпизода несколько раз. Там видно, что Юлия пыталась обогнать Фриду, но та закрывала ей траекторию и дважды ткнула палкой в лицо Юли», — приводит слова наставника Expressen.

По его словам, он не оправдывает реакцию российской спортсменки и считает её неправильной, но понимает реакцию Белоруковой.

«То, что сделала Фрида, было неправильно. Я разговаривал с жюри об этом», — сказал Крамер.

Ранее сообщалось, что лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой.

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