Коляда считает, что мог выступить лучше в произвольной программе на ЧМ

Короткая ссылка
Российский фигурист Михаил Коляда, занявший шестое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме, считает, что мог выступить лучше в произвольной программе.
Коляда считает, что мог выступить лучше в произвольной программе на ЧМ
  • Reuters

«В короткой программе я с задачей не справился, в произвольной получилось, но знаю, что мог лучше. Сегодня я был настроен прекрасно, в произвольной была только одна ошибка на четверном тулупе, остальное сделал, надеюсь, достаточно хорошо», — цитирует спортсмена ТАСС.

Также спортсмен заявил, что для него нынешний сезон был сложным, однако он не стал бы называть его провальным.

Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачёт на ЧМ в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить