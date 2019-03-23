Коляда считает, что мог выступить лучше в произвольной программе на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда, занявший шестое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме, считает, что мог выступить лучше в произвольной программе.

«В короткой программе я с задачей не справился, в произвольной получилось, но знаю, что мог лучше. Сегодня я был настроен прекрасно, в произвольной была только одна ошибка на четверном тулупе, остальное сделал, надеюсь, достаточно хорошо», — цитирует спортсмена ТАСС.

Также спортсмен заявил, что для него нынешний сезон был сложным, однако он не стал бы называть его провальным.

Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачёт на ЧМ в Японии.