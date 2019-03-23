Сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачёт на ЧМ в Японии
- Reuters
Российские фигуристы завоевали пять медалей, среди которых одна золотая, две серебряные и две бронзовые.
Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Алина Загитова. Вторые места заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов в соревновании спортивных пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду. Бронзовые медали на счету спортивной пары Наталья Забияко — Александр Энберт и одиночницы Евгении Медведевой.
Второе место в зачёте заняли фигуристы из Соединённых Штатов (одна золотая награда и две бронзовые), третью позицию разделили Китай и Франция (у каждой из команд — по одному золоту).
Ранее сообщалось, что сборная России потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020.