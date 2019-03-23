Шипулин объявил о начале предвыборной кампании в Госдуму

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Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин официально заявил, что начал предвыборную кампанию в Государственную думу России.
Шипулин объявил о начале предвыборной кампании в Госдуму
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Сегодня фактически стартует моя предвыборная кампания. Это что-то новое для меня, новый вызов», — цитирует экс-спортсмена РИА Новости.

По словам Шипулина, он уже посетил несколько городов, но это только начало. Он отметил, что планирует подробнее ознакомиться с проблемами.

«Надеюсь, что праймериз хорошо пройдут. От этого будем и отталкиваться. Хочется, чтобы люди, которые будут со мной общаться, увидели во мне того кандидата, на которого они надеялись», — сказал Шипулин.

Ранее Шипулин рассказал, как смотрит биатлон после завершения карьеры.

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