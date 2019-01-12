Шипулин рассказал, как смотрит биатлон после завершения карьеры

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Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин признался, что быстро смог забыть о статусе профессионального спортсмена и теперь следит за биатлоном как простой зритель.
Шипулин рассказал, как смотрит биатлон после завершения карьеры
  • Reuters

«Я отпустил биатлон, теперь я простой болельщик. Открываю многие вещи с новых сторон. Иногда покупаю перед гонкой попкорн, сажусь перед телевизором и наслаждаюсь биатлоном как каким-то блокбастером. Начал понимать, за что в России так любят наш вид спорта», — признался Шипулин в беседе с RT.

Кроме того, олимпийский чемпион рассказал, как смотрел победную гонку Александра Логинова. 

«В машине по прилёте в Екатеринбург из Москвы. Правда, на онлайн-трансляцию не успел, пересматривал в записи. Знал, что он выиграл, но всё равно очень болел и переживал за Сашку. Нам нужны такие яркие и сильные победы», — рассказал экс-биатлонист. 

Ранее Шипулин поздравил Логинова с первой победой на этапах Кубка мира. 

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