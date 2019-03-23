Кацалапов признался, что последний день ЧМ в Японии был самым долгим в его жизни

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, прокомментировал выступление в произвольном танце на чемпионате мира в японской Сайтаме.

«Отвлекаться было невозможно на что-то, потому что был очень трудный длинный день. Это был самый долгий день в моей жизни. Пришлось шесть часов спать на полу на катке, ждать произвольной программы», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

По его словам, этот момент стал проверкой на прочность для всех фигуристов. При этом он отметил, что он и его партнёрша счастливы, поскольку смогли преодолеть все трудности.

«Счастливы, что доборолись и смогли откатать чисто. Счастливы, что на пьедестале чемпионата мира и что этот сезон получился не безошибочным, но с удачным завершением», — добавил Кацалапов.

Синицина и Кацалапов завоевали серебро чемпионата мира.

Ранее Александра Степанова выразила мнение, что их дуэт с Иваном Букиным показал свой максимум на ЧМ.