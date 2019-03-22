«Химки» потерпели шестое поражение подряд в Евролиге, уступив «Маккаби»

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от израильского «Маккаби» в матче 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 76:71 в пользу гостей.

Самым результативным игроком подмосковной команды стал Алексей Швед, набравший 17 очков.

В составе «Маккаби» 17 очков набрал Майкл Ролл.

«Химки», потерявшие шансы на выход в плей-офф, занимают 13-е место (9:19). «Маккаби» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы (13:15).

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