«Химки» потерпели шестое поражение подряд в Евролиге, уступив «Маккаби»

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от израильского «Маккаби» в матче 28-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» потерпели шестое поражение подряд в Евролиге, уступив «Маккаби»
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Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 76:71 в пользу гостей.

Самым результативным игроком подмосковной команды стал Алексей Швед, набравший 17 очков.

В составе «Маккаби» 17 очков набрал Майкл Ролл.

«Химки», потерявшие шансы на выход в плей-офф, занимают 13-е место (9:19). «Маккаби» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы (13:15).

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