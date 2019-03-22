В ЦСКА заявили, что у клуба есть материалы, позволяющие идентифицировать угрожавшего Клайберну

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Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал ситуацию с угрозами в адрес форварда Уилла Клайберна.
В ЦСКА заявили, что у клуба есть материалы, позволяющие идентифицировать угрожавшего Клайберну
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«Что бы ни происходило на площадке — столкновения, треш-ток, любые иные выяснения отношений, — никто не имеет права переводить это в криминальную плоскость, тем более угрожать расправой игроку и членам его семьи», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Он отметил, что клуб изучил ситуацию и провёл консультации с Евролигой по данному вопросу.

«Клуб обратился в компетентные органы, и у нас есть материалы, позволяющие идентифицировать угрожавшего. Надеюсь, он понесёт наказание в рамках закона», — добавил президент ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Евролига выступила с заявлением в связи с угрозами Клайберну.

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