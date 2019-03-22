Евролига выступила с заявлением в связи с угрозами Клайберну

Баскетбольная Евролига сделала официальное заявление относительно угроз фанатов в адрес американского форварда московского ЦСКА Уилла Клайберна.

В своём заявлении Евролига осудила действия болельщика, подчеркнув, что это полностью противоречит моральным принципам.

Отмечается, что лига уже сообщила о произошедшем в различных социальных сетях для выявления злоумышленников, которым впоследствии будет пожизненно запрещено посещать матчи Евролиги и Еврокубка.

«Евролига поддерживает любые действия Уилла Клайберна и его семьи, которые они считают необходимыми принять для разрешения инцидента», — говорится в заявлении.

Euroleague Basketball statement regarding the social media messages published and directed at @cskabasket's player @Da_Thrill21 ⤵️ pic.twitter.com/L5niNWsXaP — EuroLeague (@EuroLeague) 22 марта 2019 г.

Ранее Клайберн рассказал об угрозах в соцсетях.