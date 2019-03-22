Евролига выступила с заявлением в связи с угрозами Клайберну

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Баскетбольная Евролига сделала официальное заявление относительно угроз фанатов в адрес американского форварда московского ЦСКА Уилла Клайберна.
Евролига выступила с заявлением в связи с угрозами Клайберну
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В своём заявлении Евролига осудила действия болельщика, подчеркнув, что это полностью противоречит моральным принципам.

Отмечается, что лига уже сообщила о произошедшем в различных социальных сетях для выявления злоумышленников, которым впоследствии будет пожизненно запрещено посещать матчи Евролиги и Еврокубка.

«Евролига поддерживает любые действия Уилла Клайберна и его семьи, которые они считают необходимыми принять для разрешения инцидента», — говорится в заявлении.

Ранее Клайберн рассказал об угрозах в соцсетях.

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