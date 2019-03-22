Логинов недоволен своим выступлением в спринте на этапе КМ в Хольменколлене

Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

«Самочувствие нормальное, но гонку для себя оцениваю неудовлетворительно. Почему так случилось, пока не готов анализировать», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он отметил, что не следит за общим зачётом Кубка мира.

«Я туда не заглядываю. Также я не думаю о том, чтобы занять второе место», — добавил биатлонист.

Логинов по итогам спринта стал лучшим из представителей России, заняв девятое место. Он допустил один промах на двух огневых рубежах.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.