Логинов недоволен своим выступлением в спринте на этапе КМ в Хольменколлене
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- globallookpress.com
«Самочувствие нормальное, но гонку для себя оцениваю неудовлетворительно. Почему так случилось, пока не готов анализировать», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Он отметил, что не следит за общим зачётом Кубка мира.
«Я туда не заглядываю. Также я не думаю о том, чтобы занять второе место», — добавил биатлонист.
Логинов по итогам спринта стал лучшим из представителей России, заняв девятое место. Он допустил один промах на двух огневых рубежах.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.