Логинов недоволен своим выступлением в спринте на этапе КМ в Хольменколлене

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.
Логинов недоволен своим выступлением в спринте на этапе КМ в Хольменколлене
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

«Самочувствие нормальное, но гонку для себя оцениваю неудовлетворительно. Почему так случилось, пока не готов анализировать», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он отметил, что не следит за общим зачётом Кубка мира.

«Я туда не заглядываю. Также я не думаю о том, чтобы занять второе место», — добавил биатлонист.

Логинов по итогам спринта стал лучшим из представителей России, заняв девятое место. Он допустил один промах на двух огневых рубежах.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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