Самодурова о своём выступлении на ЧМ: я оставила на льду всё

Россиянка Софья Самодурова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Я оставила на льду всё, ноги уже не ходят, дрожат — всё, я устала. Каждый прокат особенный, каждый старт — новая ступень наверх, и я смогла подняться ещё на одну и доказать себе и своей команде, что я способна. Зажечь, как на чемпионате Европы, сил не было, в конце каскада нога устала, сил и эмоций не хватало», — приводит слова Самодуровой ТАСС.

Она отметила, что постарается в следующем сезоне показывать такое же стабильное катание.

«Каждый элемент можно делать с большей скоростью, высотой, более качественными выездами. Будем собирать всё по кусочкам», — добавила спортсменка.

16-летняя Самодурова, являющаяся действующей чемпионкой Европы, по итогам своего выступления на мировом первенстве набрала 208,58 балла и заняла восьмое место.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме.