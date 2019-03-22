Загитова и Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме

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Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева обнялись на церемонии награждения призёров соревнований в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Загитова и Медведева обнялись на церемонии награждения призёров ЧМ в Сайтаме
  • Reuters

Загитова стала победительницей мирового первенства, набрав по сумме короткой и произвольной программ 237,50 балла. Медведева заняла третье место с результатом 223,80 балла.

Обе фигуристки в прошлом занимались в группе Этери Тутберидзе, однако после завершения сезона-2017/18 Медведева приняла решение сменить тренера и перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

По информации СМИ, которую обе спортсменки неоднократно опровергали, во время зимних Игр-2018 в Южной Корее между ними возник конфликт, следствием которого и стал уход Медведевой от Тутберидзе, под руководством которой она стала двукратной чемпионкой мира и серебряным призёром Олимпиады.

Ранее Медведева заявила, что гордится своим выступлением на ЧМ в Сайтаме.

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